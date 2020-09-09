MALTEPE'DE BAŞIBOŞ KÖPEK SALDIRISI; GENÇ KADIN DEHŞETİ YAŞADI - Son Dakika

Maltepe'de fitness antrenörü kadın, elektrikli scooter'la ilerlerken belediye binasının önünde sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Kadının yaralandığı o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevre sakinleri başıboş köpekler nedeniyle tehlike yaşadıklarını söyledi.

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)- MALTEPE'de fitness antrenörü kadın elektirikli scooter'la işe giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Genç kadın, yere düşerek yaralanırken, mahalle esnafı köpeklerin başkalarına da saldırdığını söyleyerek yetkililerden çözüm bulunmasını istedi. Genç kadının sokak köpeklerinin saldırısına uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Fitness antrenörlüğü yapan 25 yaşındaki Cansu Tarhan, Maltepe'den scooter'la Kadıköy'deki iş yerine doğru yola çıktı. Tarhan, Maltepe Belediyesi'nin önünde ilerlediği sırada, başıboş dolaşan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Paniğe kapılan genç kadın, dengesini kaybederek cadde ortasında yere düştü. Olayı gören belediye çalışanları Cansu Tarhan'ın yardımına koştu. Köpekleri kovalayan çalışanlar, genç kadını arabaya bindirerek hastaneye götürdü. Cadde üzerinde işyeri bulunan esnaf da sokak köpeklerinin daha önce de başkalarına saldırdığını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.

'BU KONUYA ÇÖZÜM BULMALARINI İSTİYORUM"

Korku dolu anları anlatan Cansu Tarhan, 'Sabah evden çıkıp işe doğru giderken saat 08.00 sıralarında tam belediyenin önünde köpeklerin saldırısına uğradım ve çok kötü bir şekilde düştüm. Allah'tan belediyenin çalışanları yardımıma koştu ve köpekleri uzaklaştırdılar. Onlar sayesinde biraz daha iyiyim. Ama çalışanlar olmasaydı belki de daha kötü sonuçlar olabilirdi. Isırılabilirdim, yaralanabilirdim. Sadece tek isteğim, yetkililerden destek bekliyorum. Bu konuya çözüm bulmalarını istiyorum" dedi.

'4 TANE KÖPEK ÜZERİME DOĞRU ATLAMAYA BAŞLADI"

Tarhan, 'İşime scooter'la giderken bir anda 4 tane köpek üzerime doğru atlamaya başladı. Ben de dengemi kaybederek yüzüstü düştüm. Avuç içimden, dirseğimden, dizlerimden yara aldım. Bel kısmımda yaralarım var. Köpeklerin kulaklarında küpeleri yoktu. Bununla ilgili yetkililerden çözüm bekliyorum" diye konuştu.

'MÜŞTERİLER YOL DEĞİŞTİRİYOR"

Saldırgan sokak köpeklerinden çevre sakinleri de şikayetçi.

Esnaf Ayhan Kılıçer, 'Gözlükçüyüm, buranın esnafıyım. Özellikle köpeklerden çok şikayetçiyiz. Burayı herhalde benimsemişler hayvanlar. Karşıya geçişlerde şurada saldırıyorlar. Motorlara da saldırıyorlar. Birkaç kere aramamız gereken yerleri aradık. Beyaz masayı aradık. Köpekleri alamayız, götüremeyiz gibi şeyler söylediler. Şuralarda 10-12 köpek var. Müşteri yol değiştiriyor. Karşıdan geçiyorlar. Duracaklarsa durmuyorlar" dedi.