Maltepe'de Belediye İşçisine Otomobil Çarptı
1 saat önce
Maltepe'de belediye işçisine otomobil çarptı Belediye işçisi ağır yaralıİSTANBUL - Maltepe'de sabahın erken saatlerinde işe gitmeye çalışan Ali Karaduman isimli belediye çalışanı, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı.
Maltepe
'de belediye işçisine otomobil çarptı
Belediye işçisi ağır yaralı
İSTANBUL - Maltepe'de sabahın erken saatlerinde işe gitmeye çalışan Ali Karaduman
isimli belediye çalışanı, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ekipleri, Karaduman'ı Kartal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaza sabah 07.30 sıralarında E-5 Karayolu yan yolundaki Sanayi Caddesi üzerinde meydana geldi. Girne
Mahallesi'ndeki Nezahat Aslan Ekşioğlu İlkokulu yakınında meydana gelen kazada, olay yerindeki vatandaşların aktardığı bilgiye göre aşırı hız yapan 34 TS 9921 plakalı otomobil, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan ve Maltepe Belediyesi
'nde çalıştığı öğrenilen Ali Karaduman'a çarptı. Talihsiz adam yol ortasında kanlar içinde kalırken, olay yerine 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı. Ağır yaralı olduğu görülen Karaduman, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Karaduman'a çarpan otomobilin sürücüsünün ise otomobili bırakıp olay yerinden ayrıldığı iddia edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 09:09 Kaynak: İHA
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