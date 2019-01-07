Maltepe'de Belediye Meclisi Yeni Yılın İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Maltepe Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Maltepe Belediye Meclisi, 2019 yılının ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın yönettiği mecliste denetim komisyonu üyeleri belirlendi.



Maltepe Belediyesi'nin ocak ayı olağan meclis toplantıları, Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın açılış konuşmasıyla başladı. Kılıç, aralık ayındaki çalışmalar hakkında meclis üyelerini ve toplantıya katılanları bilgilendirdi. Toplantıda Denetim Komisyonu ve Gayrimenkul Satış Komisyonu'na üye seçimleri yapıldı. Oylamada Denetim Komisyonu'na Özgür Aksoy, Canan Sezgin ve Mahmut Yurduseven seçildi. Komisyon, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimini gerçekleştirecek. Gayrimenkul Satış Komisyonu'na da, yapılan oylamayla İlyas Güldiken asil üye, Ecvet Eşlegül yedek üye olarak seçildi. - İSTANBUL

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