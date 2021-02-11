Maltepe'de belediye otobüsünü çalarak, Beyoğlu'nda bırakan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Maltepe'de belediye otobüsünü çalarak, Beyoğlu'nda bırakan şüpheli tutuklandı

11.02.2021 21:43
Maltepe'de belediye otobüsünü çalarak, Beyoğlu'nda bırakan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Maltepe'de, park halindeki belediye otobüsünü çalarak Beyoğlu'nda bırakan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Maltepe'de, park halindeki belediye otobüsünü çalarak Beyoğlu'nda bırakan şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Maltepe- Kadıköy hattında çalışan otobüsü çaldığı iddiasıyla polis ekiplerince Kartal'daki ikametinde gözaltına alınan zanlı A.V.C, emniyetteki işlemlerinin ardında adliyeye götürüldü.

Nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli A.V.C, ifadesinin alınmasının ardından "haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 8. Sulh Ceza Hakimliğinde ifadesi alınan şüpheli A.V.C'nin, tutuklanmasına karar verildi.

İfadesinde, özel halk otobüslerinde 6 sene şoförlük yaptığını belirten şüpheli A.V.C, Bostancı sahilindeki otobüs duraklarındaki araca sabah 05.00 sıralarında, diğer şoförler gibi hava valfini açarak bindiğini anlattı.

Otobüsü, her zaman koyulan sol bardaktaki anahtarla çalıştırdığını belirten şüpheli A.V.C, "Birinci köprü üzerinden geçerek Taksim'e kadar gittim. Aslında Kabataş'a gitmem gerekiyordu ancak gezme olmasın diye köprü altında otobüsü bıraktım. O anda bunun bir sakıncası olamayacağını düşündüm. Otobüse bir zarar vermedim. Her hangi bir maddi kazanç sağlamadım. Bir canı kurtarmak için suç işledim. Pişmanım." ifadelerini kullandı.

"Kasten yaralama", "gasp", "uyuşturucu ticareti" ve "otodan hırsızlık" gibi toplam 35 suç kaydı olduğu belirlenen A.V.C'nin, emniyetteki ifadesinde kendisine acil bir telefon geldiğini, Taksim'e gitmesi gerektiğini, bu nedenle çaldığı otobüsü geri getirme fırsatı bulamadığını söylediği öğrenilmişti.

Şoför C.K'nın 8 Şubat'ta otobüsü park ettiği, ertesi gün saat 06.00 sıralarında ise diğer şoför A.T'nin burada bulamadığı otobüsün, GPRS kayıtlarına bakılarak Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi Taksim Meydanı Çınaraltı'nda olduğu belirlenmişti.

Münir Karaloğlu, Beyoğlu, Maltepe, Taksim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maltepe'de belediye otobüsünü çalarak, Beyoğlu'nda bırakan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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