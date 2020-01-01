Maltepe'de belediye otobüsünün motorunda yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de belediye otobüsünün motorunda yangın - Son Dakika

Maltepe'de belediye otobüsünün motorunda yangın

6 saat önce

Maltepe'de seyir halindeki İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı.

Maltepe'de belediye otobüsünün motorunda yangın, System.String[]

Maltepe'de seyir halindeki İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı. Motordan dumanlar yükselirken, büyük panik yaşayan yolcular otobüsten tahliye edildi.


Maltepe Başıbüyük Mahallesi Trafo Caddesi üzerinde iddiaya göre seyir halinde olan İETT otobüsünün arka taraftaki motor kısmından bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yolcular büyük panik yaşarken, otobüs şoförü aracı durdurarak yolcuların tahliyesini sağladı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. Motor kısmında başlayan küçük çaplı yangın kontrol altına alındı.


Bir vatandaş, "Bir ses duydum, geldim baktım ki otobüsün arkasından dumanlar yükseliyor. Yangın başlamış, söndürdüler. Yolcular da gitti" dedi. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Son dakika: Ankara'da apartman yangını: 4 kişi yaşamını yitirdi
Ankara'da 4 kişinin yaşamına sebep olan yangında, evdekilerin yıl başını kutladığı öğrenildi Ankara'daki faciada yürek yakan detay! Yardım etmek isterken canından oldu Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü

Son Dakika Haberleri
23:32 Antalya'da "Baba Parası" filminin galası yapıldı - Son Dakika Haber
23:22 Hadımköy'de korkutan fabrika yangını - Son Dakika Haber
23:18 İYİ Parti, yeni yıl mesaisine Libya Tezkeresi'nin değerlendirmesiye başladı - Son Dakika Haber
23:17 Balıkesir'de bıçaklı kavga: 1 ölü - Son Dakika Haber
23:13 Çıkan kavgada kalbinden bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika Haber
21:19 Irak ordusu: Tüm protestocular ABD Büyükelçiliği önünden çekildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2020 23:35:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de belediye otobüsünün motorunda yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]