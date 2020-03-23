MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ (1) - Son Dakika

MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ (1)
6 saat önce
MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.
MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. İhbar üzerine olay yerinse sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalrı deavm ediyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yeri
-Devrilen mikser
-Çevrede toplananlar
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:59 Kaynak: DHA
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