MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ (1) - Son Dakika

MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ (1)

6 saat önce

MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi.

MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ (1), System.String[]

MALTEPE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri devrildi. İhbar üzerine olay yerinse sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmalrı deavm ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri

-Devrilen mikser

-Çevrede toplananlar


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:59 Kaynak: DHA

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