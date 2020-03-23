MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ - Son Dakika

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, bariyerleri aşarak devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken çevrede bulunan vatandaşlar, kazayı görüntülemek için birbiriyle yarıştı.

Kaza saat 13.30 sıralarında Maltepe D-100 Gülsuyu Köprüsü'nde meydana geldi. 34 HA 3539 plakalı beton mikseri Gülsuyu Köprüsü'nden D-100 Karayolu Kadıköy istikametine bağlandığı sırada sürücüsü Muhammet İncedağ'ın kontrolünden çıktı ve bariyerleri aşarak devrildi. Sürücü İncedağ aracın içinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sıkışan araç sürücüsünü kurtardı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. O sırada çevrede bulunan vatandaşlar ise kurtarılma anını cep telefonlarına kaydedebilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. Kazayı gören bir kişi, "Biz şurada çalışıyorduk. Birden bir ses duyduk. Olay yerine geldiğimizde şoförü yaralı olarak gördük. Ambulans ve itfaiyeye haber verdik. Sağlık durumu şu anda iyi. Yukarıdan aşağı Kadıköy istikametine bağlanıyordu." dedi. Kaza nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken beton mikserinin kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Görüntü Dökümü

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-Havadan kaza alanı

-Kaza yapan beton mikseri

-Olay yerindeki itfaiye ekipleri

-Sürücünün aracın içinden çıkartılması

-Sürücünün ambulansa bindirilmesia

-Kazayı gören bir kişi ile röp

-Kazayı görüntüleyen vatandaşlar

-Kaza nedeniyle oluşan trafik

-Genel ve detay