Maltepe'de beton mikseri devrildi - Son Dakika

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Çağrı ÇALIŞKAN/

Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği beton mikseri, bariyerleri aşarak devrildi. Araç içinde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluşurken çevrede bulunan vatandaşlar, kazayı görüntülemek için birbiriyle yarıştı.