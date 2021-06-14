MALTEPE'DE BETON MİKSERİ DEVRİLDİ, MİNİBÜS BARİYERE GİRDİ - Son Dakika

MALTEPE'de bir beton mikseri devrilirken, D-100 karayolunda ise yolcu minibüsü bariyere çarptı.

Başıbüyükyolu Caddesi'nde ilerleyen Hüseyin Özdemir yönetimindeki beton mikseri, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazada beton mikserinin sürücüsü Hüseyin Özdemir yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, mikserin içerisindeki hazır beton, yola döküldü. Yoldaki beton olay yerine gelen belediye ekipleri tarafından önce küreklerle yol kenarına atıldı. Beton daha sonra olay yerine gelen kepçe ile temizlendi. Bu sırada olay yerine gelen vinçler ise beton mikserini kaldırmak için çalışma yaptı. Çalışmalar sırasında caddedeki trafik tamamen kesildi. Beton mikseri kontrollü bir çalışmanın ardından kaldırılırken, caddedeki trafik yaklaşık 2 saat sonra normal seyrine döndü. Öte yandan Maltepe'de D-100 karayolu üzerinde yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı. Kartal- Kadıköy hattında çalışan minibüste bulunan yolcular, kazadan yara almadan kurtulurken, D-100 karayolundaki trafik uzun bir süre aksadı.