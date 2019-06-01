Son Dakika Haberleri: MALTEPE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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MALTEPE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

36 dakika önce

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHAMaltepe'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

MALTEPE'DE BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI, System.String[]

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ/İSTANBUL DHA
Maltepe'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binanın girişinde bulunan fırının bacasından çıktığı öne sürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
Yangın, Fındıklı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre giriş katında bulunan fırının bacasından yükselen alevler nedeniyle çatıda yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki alevlere müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi
-Caddede ekiplerin çalışmalarını izleyenler
-Vatandaşlarla röp.
-Genel ve detaylar


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 03:58 Kaynak: DHA
Maltepe, Güncel
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