Maltepe'de binanın çatısı alev alev yandı
11 dakika önce
MALTEPE'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:00 Kaynak: DHA
MALTEPE'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binanın girişinde bulunan fırının bacasından çıktığı öne sürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
Yangın, Fındıklı
Mahallesi, Atatürk Caddesi
'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre giriş katında bulunan fırının bacasından yükselen alevler nedeniyle çatıda yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki alevlere müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
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