Son Dakika Haberleri: Maltepe'de binanın çatısı alev alev yandı
Son Dakika Güncel Haber

Maltepe'de binanın çatısı alev alev yandı

11 dakika önce

MALTEPE'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı.

Maltepe'de binanın çatısı alev alev yandı, System.String[]
MALTEPE'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı. Binanın girişinde bulunan fırının bacasından çıktığı öne sürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.
Yangın, Fındıklı Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında saat 15.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre giriş katında bulunan fırının bacasından yükselen alevler nedeniyle çatıda yangın çıktı. Çatıdan alevlerin yükseldiğini gören çevredekiler durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıdaki alevlere müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, çatıda hasar oluştu.


Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:00 Kaynak: DHA
Atatürk Caddesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Devlet Bahçeli'den Yargı Reformu açıklaması: Umut ve memnuniyet verici Askeri miğferle vurup öldüren astsubay "kripto" FETÖ'cü çıktı Kan donduran ayrıntılar! Cesedi çırılçıplak bulunan belediye işçisini ilişki yaşadığı kadın ve eşi öldürmüş Son Dakika! Türkiye Futbol Federasyonu'nun Yeni Başkanı Nihat Özdemir Oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 16:11:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de binanın çatısı alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]