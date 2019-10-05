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Maltepe'de binanın çatısı araçların üzerine böyle uçtu

37 dakika önce

MALTEPE'DE BİNANIN ÇATISI ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE UÇTU (güvenlik kamerası görüntüsüyle)5 aracın hasar gördüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktıHaber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de şiddetli rüzgar nedeniyle, bir binanın çatısı uçtu.

MALTEPE'DE BİNANIN ÇATISI ARAÇLARIN ÜZERİNE BÖYLE UÇTU (güvenlik kamerası görüntüsüyle)

5 aracın hasar gördüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - MALTEPE'de şiddetli rüzgar nedeniyle, bir binanın çatısı uçtu. Galeride park halinde bulunan 5 otomobil çatıdan düşen parçalar nedeniyle zarar gördü. Olay anı güvenlik kamerasına da yansıdı.

Maltepe'de saat 03.00 sıralarında şiddetli rüzgar etkili oldu. Zümrütevler Mahallesi Nazım İlker Sokak'ta bulunan altı katlı binanın çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Çatıdan kopan bazı parçalar, sokakta bulunan bir galerideki 5 otomobilin üzerine düştü. Olayda otomobiller zarar gördü. İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Binada oturan vatandaşlar olay sonrası panikle dışarı çıkarken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye erleri, merdivenle binanın çatısına çıkarak tehlike yaratabilecek parçaları topladı.

GALERİ SAHİBİ KONUŞTU

Galeri sahibi Serhat Cansız olayla ilgili, "Doğal afet başımıza geldi. Rüzgardan ötürü binanın çatısı uçmuş ve arabanın üzerine düşmüş. Allah beterinden saklasın. Arabalar kötü durumda. Toplam 5 arabanın üzerine çatı düşmüş. Bir tanesi zaten paramparça, bir tanesinin önü yok, tavanı yok. Diğerlerinin de üzerinden geçmiş gitmiş. Bir tane araç zaten perte geçti, diğerlerinde de zarar on, on beş bin (TL) var. Halledeceğiz artık" dedi.

HASAR GÜNDÜZ GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada gündüz havadan çekilen görüntüler hasarın boyutunu ortaya koydu. Görüntülerde çatının bir bölümünün uçtuğu ve bina önündeki araçlara zarar verdiği görülüyor

Maltepe'de binanın çatısı araçların üzerine böyle uçtu

Maltepe, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:44 Kaynak: DHA
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