Maltepe'de binanın çatısındaki yangın söndürüldü - Son Dakika
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Maltepe'de binanın çatısındaki yangın söndürüldü

15.05.2022 12:14

İstanbul Maltepe'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Maltepe'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İdealtepe Dağ Çiçeği Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısındaki tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı.

Yangın çatıya yayılırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler yangını söndürmeye çalışırken bina da tahliye edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle çatıda büyük çaplı hasar meydana geldi.

Maltepe'de binanın çatısındaki yangın söndürüldü
Maltepe'de binanın çatısındaki yangın söndürüldü
Maltepe'de binanın çatısındaki yangın söndürüldü
Maltepe'de binanın çatısındaki yangın söndürüldü
Maltepe'de binanın çatısındaki yangın söndürüldü
Maltepe'de binanın çatısındaki yangın söndürüldü

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Ümraniye'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü Ümraniye'de bir binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü Maltepe'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı Maltepe'de 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maltepe'de binanın çatısındaki yangın söndürüldü - Son Dakika


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