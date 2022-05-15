Maltepe'de binanın çatısındaki yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul Maltepe'de bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İdealtepe Dağ Çiçeği Sokak'taki 5 katlı apartmanın çatısındaki tadilat sırasında yalıtım malzemeleri alev aldı.
Yangın çatıya yayılırken, haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangını söndürmeye çalışırken bina da tahliye edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle çatıda büyük çaplı hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
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