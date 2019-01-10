Maltepe'de Bindiği Minibüste Lise Öğrencisi Başörtülü Genç Kızın Darp Edilmesine İlişkin Yargılanan...
1 saat önce
- Maltepe'de bindiği minibüste lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin yargılanan Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı.
- Maltepe
'de bindiği minibüste lise öğrencisi başörtülü genç kızın darp edilmesine ilişkin yargılanan Ayhan Almıla Kursar, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası ve 3 bin 880 lira para cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezaları erteledi.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 04:06 Kaynak: İHA
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