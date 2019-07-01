Son Dakika Haberleri: Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi.
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Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi.

1 saat önce

Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi.

Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi., System.String[]
Maltepe'de bir alışveriş merkezinde bir kişinin çalışanı rehin alındığı iddia edildi. Polis AVM'ye giriş çıkışları kapattı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 12:35 Kaynak: İHA
maltepe, polis, 3. Sayfa
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