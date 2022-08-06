MALTEPE'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM: YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika
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MALTEPE'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM: YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

06.08.2022 03:52
MALTEPE'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM: YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

MALTEPE'de bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu.

MALTEPE'de bir apartman dairesinde erkek cesedi bulundu. Yakınları olay yerinde sinir krizleri geçirdi.

Olay saat 23: 30 sıralarında Maltepe Altıntepe Mahallesi Emin Ali Paşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daire içerisinde hareketsiz yattığını gören kişinin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezime bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulan nöbetçi savcı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından ölen kişinin cansız bedeni Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Cenaze tabutla araca yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi. Kederli aileyi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.(DHA)

YORUMLAR
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Maltepe'de şüpheli ölüm Maltepe'de şüpheli ölüm Dolandırıldığını iddia ederek köprüden atlamak istedi Dolandırıldığını iddia ederek köprüden atlamak istedi
Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, Altıntepe, Maltepe, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: MALTEPE'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM: YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ - Son Dakika
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