Maltepe'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı (2) - Son Dakika

Maltepe'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı (2)

7 saat önce

Maltepe'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Maltepe'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi Oğuz Han Caddesi'nde dört katlı binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangında üst katlarda yaşayanlar mahsur kalırken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.

Yangında dumandan etkilenen biri bebek dört kişi hastaneye sevk edildi.

Maltepe'de bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı (2)

Maltepe, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 12:24 Kaynak: AA
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