MALTEPE'DE ŞÜPHELİ ÖLÜM: YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

MALTEPE'de bir apartmanda yaşayanlar, binadaki kötü koku nedeniyle polise ihbarda bulundu. Ekipler, kokunun geldiği dairede 47 yaşındaki Atatunç Haskan'ın cansız bedenini buldu.

Altıntepe Mahallesi Emin Ali Paşa Caddesi'ndeki bir apartmanda yaşayanlar, binada bir süredir devam eden ve sebebini bilmedikleri kötü koku nedeniyle polise şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine dün saat 23: 30 sıralarında sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kötü kokunun geldiği daireye giren polis ekipleri, bir kişinin cansız bedenine ulaştı. Yapılan incelemeler sonucu ölen kişinin 47 yaşındaki Atatunç Haskan olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin raporunda; Haskan'ın birkaç gün önce öldüğü ve cesedinin çürümeye başladığı için apartmanda kötü kokuya sebep olduğu belirtildi. Ölümü şüpheli bulunan Haskan'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Cenaze, araca yüklenirken yakınları sinir krizi geçirdi. Aileyi, çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.