Maltepe'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı
41 dakika önce
Maltepe'de bir apartmanın çatısında yangın çıktıİSTANBUL - Maltepe Fındıklı mahallesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı
İSTANBUL - Maltepe Fındıklı
mahallesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
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