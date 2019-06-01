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Maltepe'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı

41 dakika önce

Maltepe'de bir apartmanın çatısında yangın çıktıİSTANBUL - Maltepe Fındıklı mahallesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Maltepe'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı
İSTANBUL - Maltepe Fındıklı mahallesinde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.
Maltepe'de bir apartmanın çatısında yangın çıktı
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 09:31 Kaynak: İHA
Fındıklı, Maltepe, 3. Sayfa
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