Maltepe'de tartıştığı kadın üzerine aracını sürüdü - Son Dakika
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Maltepe'de tartıştığı kadın üzerine aracını sürüdü

22.08.2022 14:51

Maltepe'de bir araç sürücüsü, yol verme tartışması yaşadığı kadın sürücüye önce hakaretler savurdu.

Maltepe'de bir araç sürücüsü, yol verme tartışması yaşadığı kadın sürücüye önce hakaretler savurdu. Ardından, plakasının fotoğrafını çekmek isteyen kadının üzerine aracını sürdü. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta Maltepe'de Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aracıyla seyir halinde olan Sevcan Akbulut isimli genç kadın, bir başka araç sürücüsüyle yol verme tartışması yaşadı. Araç sürücüsünden hakaret ve tehditler alan Akbulut, aracından inerek tehditler savuran sürücünün araç plakasını cep telefonu kamerasıyla çekmek istedi. Duruma sinirlenen sürücü, aracını genç kadının üzerine sürdü. Yaşanan olay çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Yaşanan o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Tragger, Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de tartıştığı kadın üzerine aracını sürüdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de tartıştığı kadın üzerine aracını sürüdü - Son Dakika
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