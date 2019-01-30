Maltepe'de Bir Avm'nin Çıkışında Silah Sesleri Duyuldu.
1 saat önce
Maltepe'de bir AVM'nin çıkışında silah sesleri duyuldu.
Maltepe
'de bir AVM'nin çıkışında silah sesleri duyuldu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 10:06 Kaynak: İHA
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