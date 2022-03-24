Maltepe'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Maltepe'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

24.03.2022 07:39

Maltepe'de 4 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Maltepe'de 4 katlı binanın 3. katındaki dairede çıkan yangın kontrol altına alındı.

Başıbüyük Mahallesi Başıbüyük Caddesi'ndeki bir apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dairede mahsur kalan biri çocuk 3 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangının çıktığı dairede maddi hasar oluştu.

Maltepe'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü
Maltepe'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü
Maltepe'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maltepe'de bir dairede çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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