Maltepe'de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan gemiye halatla tırmanıp içinde gezdi - Son Dakika
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Maltepe'de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan gemiye halatla tırmanıp içinde gezdi

16.08.2022 10:17

Maltepe'de bir genç, yaşanan şiddetli lodos sonrası yan yatan gemiye halatla tırmandı. Gencin tırmandığı ve gemi içinde gezdiği anlar cep telefonu ile görüntüledi.

Maltepe sahilinde bulunan ve daha öncesinde şiddetli lodos nedeniyle yan yatan bire gemiye akşam saatlerinde giren bir genç, halatla geminin üst noktalarına çıktı. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kayda aldı.

DAKİKALARCA GEMİDE GEZDİ

Gemi içerisine giren genç ise dakikalarca yan yatan gemide gezdi. Görüntülerde, yan yatan gemiye giren gencin, halatla tırmandığı ve gemi içerisinde gezdiği görülüyor.

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Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan gemiye halatla tırmanıp içinde gezdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan gemiye halatla tırmanıp içinde gezdi - Son Dakika
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