Maltepe sahilinde bulunan ve daha öncesinde şiddetli lodos nedeniyle yan yatan bire gemiye akşam saatlerinde giren bir genç, halatla geminin üst noktalarına çıktı. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kayda aldı.

Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Maltepe'de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan gemiye halatla tırmanıp içinde gezdi - Son Dakika

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