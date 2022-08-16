Maltepe'de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan gemiye halatla tırmanıp içinde gezdi

Maltepe sahilinde bulunan ve daha öncesinde şiddetli lodos nedeniyle yan yatan bire gemiye akşam saatlerinde giren bir genç, halatla geminin üst noktalarına çıktı. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kayda aldı.
Gemi içerisine giren genç ise dakikalarca yan yatan gemide gezdi. Görüntülerde, yan yatan gemiye giren gencin, halatla tırmandığı ve gemi içerisinde gezdiği görülüyor.
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