Maltepe'de tehlikeli oyun: Yan yatan gemiye girdi - Son Dakika
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Maltepe'de tehlikeli oyun: Yan yatan gemiye girdi

16.08.2022 11:03
Maltepe'de tehlikeli oyun: Yan yatan gemiye girdi

Maltepe'de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan geminin içerisine girdi.

Maltepe'de bir genç, şiddetli lodos sonrası yan yatan geminin içerisine girdi. Yan yatan geminin içine giren genç halatla üst noktalarına çıkarak içerisinde gezdi. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile görüntüledi.

Maltepe sahilinde bulunan ve daha öncesinde şiddetli lodos nedeniyle yan yatan bire gemiye akşam saatlerinde giren bir genç, halatla geminin üst noktalarına çıktı. O anları ise arkadaşları cep telefonu ile kayda aldı. Gemi içerisine giren genç ise dakikalarca yan yatan gemide gezdi. Gençlerin tehlikeli eğlencesi pes dedirtti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de tehlikeli oyun: Yan yatan gemiye girdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de tehlikeli oyun: Yan yatan gemiye girdi - Son Dakika
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