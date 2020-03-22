Maltepe'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2... - Son Dakika

Maltepe'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2...

6 saat önce

Maltepe'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Maltepe'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

Maltepe'de bir hastanede korona virüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2...

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 09:03 Kaynak: İHA

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