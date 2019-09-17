Son Dakika Haberleri: Maltepe'de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Maltepe'de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı.

1 saat önce

Maltepe'de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı.

Maltepe'de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı., System.String[]

Maltepe'de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı. Kadın gözaltına alırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Taksisinin aynasını kıran kadını darp eden şoför: Ben tamamen kendimi savundum
40 yaşındaki Anna Nakaznykh isimli kadının aracına üst üste iki kere yıldırım düştü Eşini öldürtüp 13 yıl maaşını çekip yedi, "Smile" tişörtü giyip gülümsedi Bir taksi şoförü, aracında unutulan 87 bin lirayı sahibine teslim ederek büyük takdir topladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 15:57:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]