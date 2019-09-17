Maltepe'de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı.
1 saat önce
Maltepe'de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:24 Kaynak: İHA
Maltepe'de bir kadın iddiaya göre kendisini sürekli rahatsız eden eski eşini bıçakladı. Kadın gözaltına alırken, yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. - İSTANBUL
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