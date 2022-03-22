Maltepe'de bir kadını öldüren sanığın yargılandığı davada karar - Son Dakika
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Maltepe'de bir kadını öldüren sanığın yargılandığı davada karar

22.03.2022 16:37
Maltepe'de bir kadını öldüren sanığın yargılandığı davada karar

Maltepe'de, ilgisine karşılık vermediği için komşusu Ayşegül Aktürk'ü bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık ile suç delillerini yok etmeye çalıştığı öne sürülen babasının yargılandığı davada karar verildi.

Maltepe'de, ilgisine karşılık vermediği için komşusu Ayşegül Aktürk'ü bıçakla öldürdüğü iddia edilen sanık ile suç delillerini yok etmeye çalıştığı öne sürülen babasının yargılandığı davada karar verildi.

Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Muharrem Eralp, tutuksuz sanık Bayram Eralp ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada, vefat eden Ayşegül Aktürk'ün ailesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Eralp, bu suçtan yargılanmasından dolayı derinden etkilendiğini, çok acı çektiğini belirterek, "Keşke ölmeseydi, ailesinden özür diliyorum. Ben bir insan sevdim. 'O olmazsa öleceğim' dedim. Her şeyi mahvettim, ölemedim." dedi.

Tutuksuz sanık Bayram Eralp ise mütalaaya karşı bir diyeceğinin bulunmadığını söyledi.

Ayşegül Aktürk'ün ailesinin avukatı Ayten Bademci, sanık Eralp'in en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Bademci, diğer sanık Bayram Eralp'in de "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, esasa ilişkin kararını açıklamadan önce sanık Eralp'e son sözünü sordu.

Tutuklu sanık Eralp, kendisini öldürmek isterken çok sevdiği bir insanı kaybettiğini ifade ederek, Ayşegül Aktürk'ün ailesinden tekrar özür diledi.

Duruşmayı karara bağlayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Muharrem Eralp'in "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verirken herhangi bir ceza indirimine gitmedi.

Sanık Muharrem Eralp, kardeşi Murat Eralp'e yönelik bıçakla yaralama eylemi nedeniyle "basit yaralama" suçundan 6 ay, diğer kardeşi Meryem Eralp'e aynı eyleminden ötürü "kasten yaralama" suçundan ise 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Heyet, tutuksuz sanık Bayram Eralp 'in üzerine atılı olan suçun unsurlarının oluşmaması nedeniyle beraatine karar verdi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Muharrem Eralp'in gönül ilişkisi yaşamak istediği Ayşegül Aktürk'ün, yaşadığı binanın önünde bıçaklayarak ölümüne neden olduğu, kendisini de karnından ve bileklerinden yaraladığı anlatılıyor.

Muharrem Eralp'in, Ayşegül Aktürk'ü önceden tehdit ettiği vurgulanan iddianamede, sanığın üzerinde 2 bıçak taşıdığı, sık sık kadını rahatsız ettiği, iş yerine geldiği ve "Seni başkasına yar etmem" şeklinde söylemlerde bulunduğu kaydediliyor.

İddianamede, sanığın "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilirken sanığın babası Bayram Eralp'in de olayda kullanılan bıçağı yok etmeye çalıştığı gerekçesiyle "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasının istendiği belirtiliyor.

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Ağırlaştırılmış Müebbet, Maltepe, Mahkeme, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Maltepe'de bir kadını öldüren sanığın yargılandığı davada karar - Son Dakika


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