Maltepe'de bir kafeye ihbara gelen polislere ateş açıldı: 10 gözaltı - Son Dakika

Maltepe'de bir kafeye ihbara gelen polislere ateş açıldı: 10 gözaltı

İSTANBUL - Maltepe'de bir kafede silahlı şahıs ihbarına giden polis ekipleri şahıslara müdahale etmek istediği sırada kafedeki silahlı şahıs polis ekiplerine ateş açtı. Ateş sonucu ölen ya da yaralanan olmadığı ve olayla ilgili 10 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay Maltepe'de Aydınevler Mahallesinde Adil Sokak üzerinde bulunan bir kafede saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Kafede oturan müşterilerden birisinin başka masada oturan bir grupta silah görmesi sonucu 155 polis hattını arayarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri silahlı gruba müdahale etmek istediği sırada, karşı grup silahlarını çekerek polis ekiplerine ateş açtı. Olay yerine takviye olarak polis ve özel hareket ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin geniş çaplı çalışması sonucu silahlı 10 kişi gözaltına alınarak polis karakoluna götürüldü. Daha sonra kafeye araçlarıyla gelen silahlı grubun araçları çekiciler ile çekildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken polis ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.