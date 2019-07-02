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Maltepe'de bir kişi eski eşiyle tartıştı, kafasına silah dayadı

53 dakika önce

Maltepe'de bir kişi eski eşiyle tartıştı, kafasına silah dayadı Şahsı ikna çabaları devam ediyor İSTANBUL - Maltepe'de iddiaya göre bir kişi önce eski eşiyle tartıştı ardından kafasına silah dayadı.

Maltepe'de bir kişi eski eşiyle tartıştı, kafasına silah dayadı
Şahsı ikna çabaları devam ediyor İSTANBUL - Maltepe'de iddiaya göre bir kişi önce eski eşiyle tartıştı ardından kafasına silah dayadı. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şahsı ikna çabaları devam ediyor.
Maltepe'de bir kişi eski eşiyle tartıştı, kafasına silah dayadı
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
Maltepe, 3. Sayfa
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