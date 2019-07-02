Maltepe'de bir kişi eski eşiyle tartıştı, kafasına silah dayadı
53 dakika önce
Maltepe'de bir kişi eski eşiyle tartıştı, kafasına silah dayadı Şahsı ikna çabaları devam ediyor İSTANBUL - Maltepe'de iddiaya göre bir kişi önce eski eşiyle tartıştı ardından kafasına silah dayadı.
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:21 Kaynak: İHA
'de bir kişi eski eşiyle tartıştı, kafasına silah dayadı
Şahsı ikna çabaları devam ediyor İSTANBUL - Maltepe'de iddiaya göre bir kişi önce eski eşiyle tartıştı ardından kafasına silah dayadı. Özel harekat polisleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Şahsı ikna çabaları devam ediyor.
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