Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı.
2 saat önce
Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı. Şahsın hedefine aldığı kişi ile beraber, o sırada sokak üzerindeki bir markette bulunan 2 kişi de yaralandı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan hızla kaçtı. - İSTANBUL
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