Son Dakika Haberleri: Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı.
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı.

2 saat önce

Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı.

Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı., System.String[]

Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı. Şahsın hedefine aldığı kişi ile beraber, o sırada sokak üzerindeki bir markette bulunan 2 kişi de yaralandı. 3 yaralı hastaneye kaldırılırken saldırgan hızla kaçtı. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 03:44 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de tır devrildi, 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
Çay içerken bacağından vuruldu, yine de bardağını bırakmadı Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu İstanbul'un göbeğinde görme engelli genç kızın yaşadığı dehşet kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 17:48:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de bir şahıs, bulunduğu aracın içerisinden pompalı tüfek ile bir kişiye saldırdı.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]