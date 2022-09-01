Olay, dün saat 10.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi Yokuş Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Hamdi Azbay isimli şahıs 16 yıllık eşi Alev Azbay ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Hamdi Azbay, yanına aldığı bıçakla eşini yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, Hamdi Azbay ise gözaltına alındı. Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi 'nde tedavi altına alınan Alev Azbay'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Maltepe'de 16 yıllık eşini bıçakla yaraladı - Son Dakika

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