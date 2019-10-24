Son Dakika Haberleri: Maltepe'de bisiklet çalan şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Maltepe'de bisiklet çalan şüpheli tutuklandı

Maltepe'de bisiklet çalan şüpheli tutuklandı

1 saat önce

Maltepe'de, bir binanın otoparkından 2 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Maltepe'de bisiklet çalan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Maltepe'de, bir binanın otoparkından 2 bisiklet çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Altıntepe Mahallesi'nde, bir binanın otoparkından kilidi kesilerek 2 bisikletin çalınması olayını soruşturan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Görüntülerden kimliği tespit Furkan A. (24) Mobil Park Timleri tarafından Kayışdağı Mahallesi'nde gözaltına alındı.

Zanlının ayrıca Bostancı'daki bazı bisiklet ve motosiklet hırsızlığı olaylarının da faili olduğu ve çeşitli suçlardan kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan A. tutuklandı.

Altıntepe, İstanbul, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yaşlı kadını bilezikleri için öldüren kişi, akrabası çıktı
Haydarpaşa ve Sirkeci garı ihalesi için İYİ Parti İstanbul İl Başkanı'ndan İmamoğlu'na destek Meteoroloji'den "Kasım'da kar yağabilir" iddiasına yanıt: Tahminler kurum kaynaklı değil İspanyol yorumcudan Galatasaraylıları kızdıracak sözler: İstanbul cehennemi sözü bir yalan

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 11:38:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de bisiklet çalan şüpheli tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]