Maltepe'de bitişik iki bina küle döndü - Son Dakika

- Maltepe'de bitişik iki bina küle döndü

İSTANBUL - Maltepe, Başıbüyük Mahallesinde bulunan birisi tek diğeri üç katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı alev alev yandı. Çıkan yangına Ataşehir itfaiye ekipleri başta olmak üzere çevredeki tüm ilçe itfaiye istasyonları müdahale etti.

Dar ve yokuş yollar itfaiye araçlarını oldukça zorladı

Korkutan yangın saat 17.20 sıralarında Maltepe, Başıbüyük Mahallesi, Taşlık Sokak'ta meydana geldi. Birisi üç diğeri tek katlı bitişik iki bina da çıkan yangın İstanbul'un bir çok noktasından görüldü. Ataşehir İtfaiye istasyonunun yetersiz kalması üzerine çevrede ki tüm itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Çıkan yangına karadan müdahale devam ederken ekipler Orman Genel Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopterini bile çalışmalara dahil etmeyi düşündü. Dört koldan yangına müdahale eden ekipleri alev sarmış iki binayı kısa sürede söndürmeyi başardı. Binalarda yaşayan vatandaşlar çevrede ki insanlar tarafından ilk duman görüldüğü an tahliye edilirken yürekleri ağza getiren olayda yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Yangının çıktığı noktanın tepe bir yerde bulunması ve yolların dar olması itfaiye ekiplerini bir hayli zorlarken polis ekipleri çevre güvenliğini sağlayarak meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Vatandaşlar itfaiye ekibine yardım etmek için seferber oldu

İtfaiye ekiplerinin canla başla müdahalesinin devam ettiği anlarda bir vatandaş gözü yaşlı bir şekilde, "Gitti, bu zaten yandı. Yaşayan var tabi, tek katlı olan boştu." dedi. Çevredeki vatandaşların yangından dolayı telaşı dakika dakika görüntülere yansırken ekipler iki binayı da söndürmeyi başardı. Polis ekipleri yangının neden çıktığı yönünde çalışma başlattı.