Maltepe'de boşandığı eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Maltepe'de boşandığı eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı

Maltepe'de çocuklarını görmeye gittiği sırada boşandığı eşini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Maltepe'de çocuklarını görmeye gittiği sırada boşandığı eşini silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 1 Temmuz'da Zümrütevler Mahallesi Cüneyt Sokak'taki evinde boşandığı eşi Fatma Yılmaz'ı silahla yaralayıp kaçan şüpheli Murat Y'yi (35) yakalamak için çalışma başlattı.

Polis, şüpheli Murat Y'yi Kocaeli'de yakaladı.

Fatma Yılmaz, velayeti Murat Y'de olan ve temmuz ayında kendisinde kalmasına izin verilen çocuklarını almak üzere gittiği evde, boşandığı e

ile Murat Y'nin 2016'da yılında boşandıkları, çocuklarının velayetinin Murat Y'ye verildiği, temmuz ayında çocukların annelerinde kalmasına karar verilmesi üzerine çocukları almak için eve gittiğinde çocukların annelerine gitmek istememesinden dolayı aralarında çıktığı sonrasında da silahla yaraladığı öğrenildi.

Fatma Yılmaz'ın hastanede tedavisinin devam ettiği, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Fatma Yılmaz, Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:18 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de boşandığı eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

15:33 Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı 15:32 Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar 14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 11:01 Altının gram fiyatı 392 liradan işlem görüyor 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:57 Koronavirüs sonrası yeni normalde acil servislerdeki kriterler de değişti 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:41 Barcelona, Çağlar Söyüncü için 60 milyon euroyu gözden çıkardı 09:26 Yarım dönümde örtü altı ejder meyvesi üretiminden 50 bin lira kazanç bekliyor 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 08:20 Hakkında inceleme başlatılan TikTok hangi verileri topluyor? İşte uygulamanın madde madde ulaştığı bilgiler 00:42 ABD'nin "Müze olsun" çağrısının ardından Rusya da Ayasofya tartışmalarına karıştı
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı okulların açılacağı ve kapanacağı tarihi paylaştı
17:59
Hendek'te patlama yaşanan fabrikanın MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı'na ait olduğu ortaya çıktı
17:46
Ozan Güven, Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla açılan dava için gizlilik kararı aldırdı
17:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Salgın döneminde iki sektörün önemi ortaya çıktı
17:33
Bakan Koca, patlama sonrası sızan gazlar nedeniyle tansiyon ve solunum sıkıntısı olanları uyardı
17:29
Son dakika: İngiltere, yurt dışından gelenlere uygulanan 14 günlük karantinada Türkiye'yi muaf tuttu
17:21
Lionel Messi, 2021 yılında Barcelona'dan ayrılmaya karar verdi
16:23
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçilerinden beğeni yağıyor
15:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 18:09:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de boşandığı eşini silahla yaralayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]