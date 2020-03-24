MALTEPE'DE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU KADINI VURDU - Son Dakika
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MALTEPE'DE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU KADINI VURDU

11 dakika önce

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladı.

MALTEPE'DE BOŞANMA AŞAMASINDA OLDUĞU KADINI VURDU, System.String[]

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 07.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bahtiyar Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi bir çocuk annesi 35 yaşındaki Hülya Ç.'nin Karaca Caddesi'nde yaşadığı eve geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Bahtiyar Ç., Hülya Ç.'ye iki el ateş etti. Kadın bacağından yaralandı.  Olayın ardından Bahtiyar Ç. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı kadını ambulansa taşıdı. Hülya Ç. Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis Bahtiyar Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Ç.'nin ablası, "Eşi vurmuş, benim hiçbir şeyden bilgim yok. Yukarıda oturuyorum. Haber verdi geldim, bu şekilde gördüm. Ayrılmışlardı zaten boşanma davaları devam ediyordu. Nasıl oldu nasıl vurdu hiçbir bilgim yok şu an." dedi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı kadının ambulansa taşınması

-Yaralı kadının ambulansa bindirilmesi

-Olay yerindeki polis ekipleri

-Yaralı kadının ablası ile röp

-Genel ve detay


Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:29 Kaynak: DHA

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