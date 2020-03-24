Maltepe'de boşanma aşamasında olduğu kadını vurdu - Son Dakika
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Maltepe'de boşanma aşamasında olduğu kadını vurdu

6 saat önce

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladı.

Maltepe'de boşanma aşamasında olduğu kadını vurdu, System.String[]

Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ MALTEPE'de bir kişi boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladı. Yaralı kadın, hastaneye kaldırılırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 07.30 sıralarında Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Bahtiyar Ç., boşanma aşamasında olduğu eşi bir çocuk annesi 35 yaşındaki Hülya Ç.'nin Karaca Caddesi'nde yaşadığı eve geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Bahtiyar Ç., Hülya Ç.'ye iki el ateş etti. Kadın bacağından yaralandı.  Olayın ardından Bahtiyar Ç. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yaralı kadını ambulansa taşıdı. Hülya Ç. Kartal Lütfi Kırdar Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polis Bahtiyar Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Ç.'nin ablası, "Eşi vurmuş, benim hiçbir şeyden bilgim yok. Yukarıda oturuyorum. Haber verdi geldim, bu şekilde gördüm. Ayrılmışlardı zaten boşanma davaları devam ediyordu. Nasıl oldu nasıl vurdu hiçbir bilgim yok şu an." dedi.


Maltepe, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 08:34 Kaynak: DHA

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