Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları - Son Dakika
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Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları

14.08.2022 15:37

İstanbul Maltepe'deki bir öğrenci yurdunda Arap mültecilerin bedavaya kaldığı iddiası sonrası KYK'dan açıklama geldi. Yurtların öğrencilerin konaklama yapmadığı dönemde etkinlikler için misafirlere açıldığının altı çizilirken, söz konusu görüntülerdeki kişilerin de mülteci olmadığı, 4. Uluslararası Gençlik Buluşması'nda konuşmacı olarak yer alan bilim insanları ve katılımcı gençler olduğu belirtildi.

İstanbul Maltepe'de bulunan ve Kredi Yurtlar Kurumu'na (KYK) bağlı Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu'nda çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayılarak gündeme oturdu. Görüntülerdeki kişilerin Arap mülteciler olduğu ve konaklama ve yemek masraflarının ücretsiz şekilde karşılandığı öne sürüldü.

KYK'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İddialar vatandaşların ve siyasilerin tepkilerini çekerken konu hakkında KYK'dan açıklama geldi. Yurtların öğrencilerin konaklamadığı günlerde genç etkinlikleri için katılımcılara ayrıca tahsis edildiği belirtilen açıklamada, görüntülerdeki kişilerin seminerlere konuşmacı olarak katılan bilim insanları ve katılımcı gençler olduğu ifade edildi.

KYK açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Kredi ve Yurt Genel Müdürlüğümüz, 81 ilimizde bulunan 775 öğrenci yurduyla, dünyanın devlet eliyle yürütülen en büyük ve en kapsamlı konaklama hizmetini sağlamaktadır. Yurtlarımız, sahip olduğu altyapıyla sadece öğrencilerimize değil, pandemi, deprem, yangın, sel gibi doğal afetlerde vatandaşlarımızın tamamına, müdahale ekipleri personeline, belediyelere, güvenlik güçlerine hizmet vermektedir.

"4. ULUSLARARASI GENÇLİK BULUŞMASI İÇİN KONAKLAMA NOKTASI"

Bu yıl ilk defa uygulamaya koyduğumuz 1 Eylül'e kadar devam edecek Seyahatsever Projesi ile bugün itibariyle 60.000 gencimiz yaz tatillerini kendi evleri olan yurtlarımızda geçirmiştir.Aynı zamanda yurtlarımız, öğrencilerin konaklamadığı günlerde ulusal ve uluslararası genç etkinlikleri için katılımcılara ayrıca tahsis edilmektedir. Bu kapsamda Maltepe Mimar Sinan Öğrenci Yurdu, 40 farklı ülkeden gelen gençlerin katılımıyla düzenlenen 4. Uluslararası Gençlik Buluşması için 20 Ağustos 2022 tarihine kadar konaklama noktası olarak belirlenmiştir.

"MÜLTECİ OLDUKLARINA DAİR BİLGİLER DEZENFORMASYONDUR"

Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerde yer alan şahıslar ise yerel kıyafetleriyle seminerlerde konuşmacı olarak yer alan bilim insanları ve katılımcı gençlerden oluşmaktadır. Şahısların mülteci olduklarına ilişkin bilgiler tamamıyla dezenformasyondur. "

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