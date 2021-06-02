Maltepe'de çakarlı araç ve emniyet şeridi denetimi - Son Dakika

Maltepe'de polis ekipleri usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Emniyet şeridini ihlal eden sürücülere bin 300 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Trafik Denetim Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri, Maltepe D-100 karayolu Edirne istikametinde usulsüz çakar siren sistemi kullanımı ve emniyet şeridi ihlaline yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimler kapsamında çakar kullanan ve emniyet şeridini ihlal eden araç sürücüleri durdurularak evrak ve belgeleri kontrol edildi.

Öte yandan emniyet şeridinde ilerlediği tespit edilen araç sürücülerine ise bin 300 TL para cezası uygulandı. - İSTANBUL