Son Dakika Haberleri: Maltepe'de çakmakla oyun oynayan çocuk evde yangın çıkmasına sebep oldu.
Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de çakmakla oyun oynayan çocuk evde yangın çıkmasına sebep oldu.

Maltepe'de çakmakla oyun oynayan çocuk evde yangın çıkmasına sebep oldu.

45 dakika önce

Maltepe'de çakmakla oyun oynayan çocuk evde yangın çıkmasına sebep oldu.

Maltepe'de çakmakla oyun oynayan çocuk evde yangın çıkmasına sebep oldu., System.String[]

Maltepe'de çakmakla oyun oynayan çocuk evde yangın çıkmasına sebep oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL

Maltepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:34 Kaynak: İHA
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