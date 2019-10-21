Maltepe'de çakmakla oyun oynayan çocuk evde yangın çıkmasına sebep oldu.
45 dakika önce
Maltepe'de çakmakla oyun oynayan çocuk evde yangın çıkmasına sebep oldu.
Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 12:34 Kaynak: İHA
Maltepe'de çakmakla oyun oynayan çocuk evde yangın çıkmasına sebep oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ev kullanılamaz hale geldi. - İSTANBUL
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