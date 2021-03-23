15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU; ÇALDIĞI İETT OTOBÜSÜYLE TAKSİM'E GİDEN SANIK TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU; ÇALDIĞI İETT OTOBÜSÜYLE TAKSİM'E GİDEN SANIK TAHLİYE EDİLDİ

23.03.2021 13:17

Kadıköy arasında sefer yapan park halindeki İETT otobüsünü çalarak tur attıktan sonra Beyoğlu'na bırakan tutuklu sanık Ali Volkan Çamur (32) Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kadıköy arasında sefer yapan park halindeki İETT otobüsünü çalarak tur attıktan sonra Beyoğlu'na bırakan tutuklu sanık Ali Volkan Çamur (32) Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada ifade veren sanık Çamur, karşı tarafın zararını karşılayacağını söylerken, müştekiler de şirketleri adına şikayetçi olduklarını söyledi. Mahkeme, sanığın tahliyesine ve gelecek celseye kadar zararın ödenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

ZARARLARINI VE BENZİN PARALARINI KARŞILAMAYA HAZIRIM

İstanbul Anadolu 50. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Ali Volkan Çamur ile müştekiler Cuma Ali Kaya ile Özay İlaslan katıldı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Sanık Çamur savunmasında Ben Bostancı Sahili'nde olduğum sırada bir telefon geldi, o telefon üzerine karşıya geçmem gerekiyordu. Taksi bulamadım, aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Ben de otobüs şoförüydüm, babamın da farklı bir şirkette çalışan otobüsü vardır. Bu nedenle otobüsü çektikleri yerleri ve anahtarların aracın içerisinde bırakıldığını biliyorum. Hava valfini kullanarak otobüse girdim anahtarı alıp çalıştırdım, karşıya geçtim. Niyetim işimi gördükten sonra aracı geri getirmekti ancak olmadı. Karşıda aracı bıraktım, kapılarını kilitleyip indim. Araca da herhangi bir zarar vermedim. Servis yapamamaktan dolayı bir zararlarını ve benzin paralarını karşılamaya hazırım ifadelerini kullandı.

ŞİRKETLERİ ADINA ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Müştekiler Cuma Ali Kaya ve Özay İlaslan şahsi bir şikayetleri olmadığını, fakat şirketleri zarara uğradığı için şirketleri adına şikayetçi olduklarını söyledi.Sanık avukatı müvekkilinin uzun süredir tutuklu olduğunu, karşı tarafın tüm zararının karşılanacağını söyleyerek müvekkilinin tahliyesini talep etti. Duruşma savcısı, sanığın işlediği suçun uzlaşmaya tabi suçlardan olduğunu belirterek dosyanın uzlaştırmacıya gönderilmesini ve sanığın tutuklu kaldığı süreyi göze alarak tahliye edilmesini talep etti.

TAHLİYE OLDU

Mahkeme, sanık Ali Volkan Çamur'un tahliyesine ve müşteki tarafın zararı bildirdikten sonra sanık Çamur'un duruşma gününe kadar zararı gidermesine karar verdi. Mahkeme, eksik belgelerin tamamlanmasının ardından dosyanın uzlaştırma bürosuna gönderilmesine karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ali Volkan Çamur'un 8 Şubat 2021 günü park halindeki belediye otobüsünü çalarak Maltepe'den Beyoğlu'na gittiği anlatıldı. İddianamede sanık Çamur'un Gece vakti haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.

15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU; ÇALDIĞI İETT OTOBÜSÜYLE TAKSİM'E GİDEN SANIK TAHLİYE EDİLDİ
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU; ÇALDIĞI İETT OTOBÜSÜYLE TAKSİM'E GİDEN SANIK TAHLİYE EDİLDİ
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU; ÇALDIĞI İETT OTOBÜSÜYLE TAKSİM'E GİDEN SANIK TAHLİYE EDİLDİ
15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU; ÇALDIĞI İETT OTOBÜSÜYLE TAKSİM'E GİDEN SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Bostancı, Cuma Ali, Beyoğlu, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYORDU; ÇALDIĞI İETT OTOBÜSÜYLE TAKSİM'E GİDEN SANIK TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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