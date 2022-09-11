Maltepe'de otomobil parçaları çalan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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Maltepe'de otomobil parçaları çalan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

11.09.2022 11:40
Maltepe'de otomobil parçaları çalan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

Maltepe'de camlarını kırarak içine girdikleri otomobillerin parçalarını çaldıkları belirlenen 3 kişiden biri tutuklandı.

Maltepe'de camlarını kırarak içine girdikleri otomobillerin parçalarını çaldıkları belirlenen 3 kişiden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Ağustos-6 Eylül arasında Maltepe'de 3 ayrı adreste lüks markalı araçların ön camları kırılarak ön panel ve hayalet ekranlarının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüphelilerin tespiti için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerde, şüphelilerin iki ayrı motosiklet ile adreslere geldikleri, motorlardan birini kullanan kişi olay yeri çevresinde gözcülük yaptığı sırada diğer motosiklette bulunan şüphelilerin hırsızlık suçunu gerçekleştiği tespit edildi.

Kimlikleri belirlenen şüpheliler S.Y. (20), H.C.E. (18) ve A.V. (21) polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve otodan hırsızlık suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.Y. tutuklandı, diğer iki zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

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Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Maltepe, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maltepe'de otomobil parçaları çalan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Maltepe'de otomobil parçaları çalan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika
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