Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve otodan hırsızlık suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.Y. tutuklandı, diğer iki zanlı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Görüntülerde, şüphelilerin iki ayrı motosiklet ile adreslere geldikleri, motorlardan birini kullanan kişi olay yeri çevresinde gözcülük yaptığı sırada diğer motosiklette bulunan şüphelilerin hırsızlık suçunu gerçekleştiği tespit edildi.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Maltepe, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Maltepe'de otomobil parçaları çalan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı - Son Dakika

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