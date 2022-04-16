Maltepe'de çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
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Maltepe'de çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

16.04.2022 08:59

Maltepe'de reklam panosu ile üst geçidin ayağına çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Maltepe'de reklam panosu ile üst geçidin ayağına çarparak ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Küçükyalı mevkisinde, F.A. yönetimindeki 34 NSY 91 plakalı otomobil, önce refüjdeki reklam panosuna, ardından üst geçidin ayağına çarpıp ikiye ayrıldı.

Çarpmanın etkisiyle pano parçalanırken, otomobilin bir parçası yan yola, diğer parçası kara yolunun sağ şeridine fırladı. Otomobil sürücüsü de ikiye ayrılan araçtan yola düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücünün polis olduğu tespit edildi

Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücünün Çevik Kuvvet Şubesinde polis memuru olarak görev yaptığını tespit etti. Araçtan çevreye dağılan F.A'nın silahı ve kişisel eşyaları, polis ekiplerince muhafaza altına alındı.

Sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan, ikiye ayrılan otomobilden sızan akaryakıt ve yağ nedeniyle yol bakım ekiplerince kumlama çalışması yapıldı, dağılan aracın parçaları temizlendi.

Kaza nedeniyle Kadıköy istikametinde trafiğe kapanan D-100 kara yolunda akış kontrollü sağlandı.

Otomobilin yoldan kaldırılması çalışmaları ise devam ediyor.

Maltepe'de çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Maltepe'de çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Maltepe'de çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
Maltepe'de çarpmanın etkisiyle ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Kaynak: AA

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