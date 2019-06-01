Son Dakika Haberleri: Maltepe'de çatı yangını havadan görüntülendi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Maltepe'de çatı yangını havadan görüntülendi

1 saat önce

Maltepe'de çatı yangını havadan görüntülendi Çatı katı yandı mahalleli sokağa döküldüİSTANBUL - Maltepe'de dört katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedende yangın çıktı .

Maltepe'de çatı yangını havadan görüntülendi
Çatı katı yandı mahalleli sokağa döküldü
İSTANBUL - Maltepe'de dört katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedende yangın çıktı . Yangında mahalleyi duman kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Öte yandan dumanların tüm mahalleyi sardığı yangın havadan görüntülendi.
Olay Maltepe Fındıklı Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulunan dört katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sırada tüm çatıyı kapladı. Olay yerine itfaiye ekipleri kısa sürede geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, mahalleyi duman kapladı. Yangın itfaiyenin çalışması sonrası söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın havadan görüntülendi. Görüntülerde yoğun duman ve itfaiyenin müdahalesi görülüyor.
Maltepe'de çatı yangını havadan görüntülendi
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 04:36 Kaynak: İHA
İtfaiye, Maltepe, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Küçük çocuğun zor anları! Ayağı tuvalet giderine sıkıştı İstanbul Havalimanı yolunda hafriyat kamyonu devrildi Honduras'ta hükümet karşıtı protestolar sürüyor! ABD Büyükelçiliğinin kapısını ateşe verdiler İş adamı Ahmet Kurtuluş cinayetinde 2 gözaltı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 17:52:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Maltepe'de çatı yangını havadan görüntülendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]