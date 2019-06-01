Maltepe'de çatıdan yükselen alevler havadan görüntülendi
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Maltepe'de çatıdan yükselen alevler havadan görüntülendi Çatı katı yandı mahalleli sokağa döküldü İSTANBUL - Maltepe'de dört katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedende yangın çıktı .
Maltepe
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 06:51 Kaynak: İHA
'de çatıdan yükselen alevler havadan görüntülendi
Çatı katı yandı mahalleli sokağa döküldü İSTANBUL - Maltepe'de dört katlı binanın çatı katında bilinmeyen bir nedende yangın çıktı . Yangında mahalleyi duman kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Öte yandan dumanların tüm mahalleyi sardığı yangın havadan görüntülendi.
Olay Maltepe Fındıklı
Mahallesi Atatürk Caddesi
'nde bulunan dört katlı apartmanda meydana geldi. Apartmanın çatı katında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Yangın kısa sırada tüm çatıyı kapladı. Olay yerine itfaiye ekipleri kısa sürede geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, mahalleyi duman kapladı. Yangın itfaiyenin çalışması sonrası söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın havadan görüntülendi. Görüntülerde yoğun duman ve itfaiyenin müdahalesi görülüyor.
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