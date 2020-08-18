MALTEPE'DE ÇATIYI ONARIRKEN 4'ÜNCÜ KATTAN DÜŞEN KİŞİ AĞIR YARALANDI - Son Dakika

Maltepe 'de çatıyı onarırken 4'üncü kattan havalandırma boşluğuna düşen Yusuf K. ağır yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından düştüğü yerden çıkarılan Yusuf K. hastaneye kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 18:02

Kaynak: DHA

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