Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü

16.10.2022 14:08

Maltepe'de bir şahıs, yaşlı annesiyle ilgilenen bakıcı kadını çocuğunun gözleri önünde çekiçle döverek öldürdü. Adrese sevk edilen polis ekipleri şüpheli şahsı olay yerinde gözaltına aldı. Mahalle sakinlerinden biri ise olay hakkında "Sabah saatlerindeydi. Dışarıdan gelen sesleri uyandık. Özlem kes artık yeter diyordu. Bir anda kadının sesi kesildi" ifadelerini kullandı.

Maltepe'de Kamil Hakan K. isimli şahıs, 83 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel B. isimli genç kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Maltepe'de çekiçle kadın cinayeti: Çocuğunun gözleri önünde bakıcıyı öldürdü

ÇOCUĞUNUN GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs, eline aldığı çekiçle genç kadını çocuğunun gözleri önünde darp ederek öldürdü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler şüpheli şahsı gözaltına alırken, kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Maltepe'de çekiçle kadın cinayeti: Çocuğunun gözleri önünde bakıcıyı öldürdü

"ÖZLEM KES ARTIK YETER"

Olaya ilişkin konuşan Öznur Türkan, "Sabah saatlerindeydi. Dışarıdan gelen sesleri uyandık. Özlem kes artık yeter diyordu. Bir anda kadının sesi kesildi. Adamın onu darp ettiği anlar ise ses olarak geliyordu. Zaten kısa süre sonra polis olay yerine geldi. Adamı kelepçeleyip götürdüler" dedi.

YORUMLAR
500
Maltepe'de çekiçle kadın cinayeti: Çocuğunun gözleri önünde bakıcıyı öldürdü Maltepe'de çekiçle kadın cinayeti: Çocuğunun gözleri önünde bakıcıyı öldürdü Son dakika haberi! Maltepe'de bir kişi yaşlı annesinin bakıcısını başına çekiçle vurarak öldürdü Son dakika haberi! Maltepe'de bir kişi yaşlı annesinin bakıcısını başına çekiçle vurarak öldürdü
Kaynak: İHA

Maltepe, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:21 İran'dan sonra Tunus'ta da halk sokağa döküldü! Polis şiddetinin durması için protesto düzenliyorlar
14:20 Sigaraya yeni zam! Bugünden itibaren geçerli olacak
14:08 Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü
13:38 Maden Mühendisleri Odası Başkanı: Gaz değişiminin fark edilmesi gerekiyordu, sensörlerle ilgili kuşkum var
13:12 Madende hayatını kaybeden işçinin 2 yaşındaki kızı yürek yaktı: Babasının fotoğrafını annesine işte böyle gösterdi
13:15 Mehter takımından Mesut Özil'e doğum günü için özel beste
12:58 Ünlü sunucu Şule Zeybek'in eski halinden eser yok! İşte yeni görünüşü
12:28 Bakan Bozdağ, Bartın'daki maden faciasıyla ilgili konuştu: 5 savcı tahkikata başladı, 41 işçimize mezar olan maden kapatılıyor
11:07 Kış aylarının favorisi ıhlamurun kilosu, gram altınla yarışıyor! Fiyatı 600 lirayı geçti
09:55 Sanatçı Selami Şahin'den maden şehitlerine yardım mesajı: Onlara yardım etmek ibadet gibi kutsaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 15:22:41. #1.13#
SON DAKİKA: Maltepe'de korkunç olay! Annesinin bakıcısını çocuğunun gözü önünde öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement