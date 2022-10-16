Son dakika haberleri! Maltepe'de kadın cinayeti sonrası komşular konuştu: "Keşke tedavi olsaydı"

İstanbul Maltepe'de bir şahıs, yaşlı annesiyle ilgilenen bakıcı kadını çocuğunun gözleri önünde çekiçle darp ederek öldürdü. Yaşanan olay sonrası cinayet şüphelisinin komşuları konuştu. Komşulardan Gülhan Öztürk, "Bu adamdan beklenirdi. Keşke bir tedavi olsaydı" dedi.

Olay, Maltepe Zümrütevler Mahallesi'den sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kamil Hakan Karabulut (56) isimli şahıs, 83 yaşındaki annesinin bakıcılığını yapan Nursel Bircan (39) isimli genç kadınla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şüpheli şahıs, eline aldığı çekiçle genç kadını çocuğunun gözleri önünde darp ederek öldürdü. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen ekipler, şüpheli şahsı gözaltına alırken, hayatını kaybeden kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Mahalle sakinleri ise şüpheli şahsın psikolojik sorunları olduğunu iddia etti.

"Bu adamdan da beklenirdi"

Yaşanan olaya ilişkin konuşan komşu Gülhan Öztürk, "Kadını öldüren şahsı tanıyorduk. Kendisi zaten sıkıntılı biriydi. Evlerine gidip geliyorduk. Adamda bir sıkıntı olduğunu da biliyorduk. Yaşlı annesine yardım amaçlı gidiyorduk adam bize sürekli olarak 'bu eve gelmeyin' diyordu. Öldürülen genç kadın annesinin bakıcısıydı ama aralarında bir ilişki olduğu da söyleniyordu. Kadını, çocuğunu okula götürdüğü esnada görüyorduk. Kadının bu şekilde öldürülmesi ciddi anlamda üzücü bir durum. Bu adamdan da beklenirdi zaten. Keşke bir tedavi olsaydı" dedi. - İSTANBUL