Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika

Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı

6 saat önce

MALTEPE'de, lüks rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta öldürüldükten sonra bir bavula konan Didem Mengü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı, System.String[]
MALTEPE'de, lüks rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta öldürüldükten sonra bir bavula konan Didem Mengü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.


- İstanbul
Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:12 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ünlü gazetecinin ölümüyle ilgili gözaltına alınan isimler arasında bir doktor ve bir rock solisti var
3 erkek öğrenciye cinsel saldırıda bulunan şahıs yakalandı Maltepe'de öldürdüğü kadının cesedini bavulda saklayan şüphelinin ifadesine ulaşıldı Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti

Son Dakika Haberleri
00:00 Lübnan Dışişleri Bakanı Basil'den "Hariri'nin kuracağı hükümette yer almayacakları" açıklaması - Son Dakika
00:00 Çavuşoğlu'ndan ABD Senatosunun kararına tepki - Son Dakika
00:00 Meksika'da silahlı saldırıda 4 polis öldü - Son Dakika
23:58 Trabzonspor maçının ardından - Ünal Karaman - Son Dakika
23:54 Zimbabve'de grev yapan doktorlardan 362'si işine döndü - Son Dakika
21:54 Eşinden farklı cinsel isteklerde bulundu, olumsuz yanıt aldı! 'Bakımsızsın' diye hastanelik etti - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2019 00:02:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi Adli Tıp'tan alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]