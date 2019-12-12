Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi adli tıp'tan alındı - Son Dakika

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Maltepe'de cesedi bavulda bulunan kadının cenazesi adli tıp'tan alındı
6 saat önce
Maltepe'de, lüks rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındıİstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta öldürüldükten sonra bir bavula konan Didem Mengü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:21 Kaynak: DHA
Maltepe'de, lüks rezidansta bavul içinde cesedi bulunan kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
İstanbul Maltepe'de bulunan lüks bir rezidansta öldürüldükten sonra bir bavula konan Didem Mengü'nün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.
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