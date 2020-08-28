MALTEPE'DE ÇIKAN ORMAN YANGINI BÜYÜKADA'DAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ - Son Dakika

NURCAN DEMİRTAŞ/ MALTEPE'de ormanlık alanda çıkan yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle çıkan yoğun duman, Büyükada'dan da görülüyor.

Maltepe'de ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangına bir helikopter de havadan su sıkarak müdahale ediyor. Öte yandan çıkan dumanlar Büyükada'dan da görüntülendi.